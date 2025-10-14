Cinco palestinos são mortos por Israel em Gaza após cessar-fogo

Cinco palestinos foram mortos pelas Forças de Defesa de Israel na Cidade de Gaza ontem, poucos dias após o início do cessar-fogo na região.

O que aconteceu

Mortes foram confirmadas pelo próprio exército israelense. A alegação é que homens "cruzaram a linha amarela", marcação que delimita até onde as forças de Israel podem ficar em Gaza. Apesar de recuar as tropas como parte do acordo de cessar-fogo, o exército segue atuando em partes do enclave, seguindo um mapa feito pelos EUA antes do cessar-fogo.

Soldados afirmaram que atiraram para "remover a ameaça" após homens supostamente se negarem a sair da região demarcada. O caso aconteceu na vizinhança de Shujayea.