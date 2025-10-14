Refém filmado cavando cova é libertado e recebido por amigos em Israel

Evyatar passou por bateria de exames médicos. Ele foi encaminhado ainda ontem para o centro médico Rabin-Hospital Beilinson, na cidade de Petah Tikvah. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Israelense foi filmado cavando a própria cova

Evyatar David cavando sua própria cova em vídeo divulgado pelo Hamas Imagem: Reprodução/Telegram

Vídeo dele cavando o que seria sua própria cova, divulgado pelo Hamas em agosto, chocou a comunidade internacional. Nas imagens, ele aparece extremamente magro e conta que não comia há dias. Evyatar mostra um calendário fixado na parede, em que ele marcava os dias que recebia comida e o quê. De acordo com o israelense, ele comida praticamente só lentilhas, e, muitas vezes, nem isso.

Jovem também fez apelo ao governo israelense. Na época, ele pediu para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negociar a soltura dos reféns com o Hamas. "Sinto que fui abandonado", afirma. Por fim, é filmado com uma pá cavando um buraco no chão de terra, que ele diz que deveria ser sua própria cova.