TJ derruba decisão que cita Camaro para vetar queima de máquina de desmate

A presidente do TJMT (Tribunal de Justiça de Mato Grosso), desembargadora Clarice Claudino da Silva, suspendeu decisão liminar que proibia o governo estadual de destruir maquinários em operações contra crimes ambientais, quando não é possível sua remoção. Na decisão, agora derrubada, o juiz Mirko Vincenzo Giannotte comparou as máquinas com carros de luxo que viraram viaturas policiais.

O que aconteceu

A desembargadora atendeu ao pedido da PGE (Procuradoria Geral do Estado). Em uma ação para suspensão de liminar, o órgão defendeu que os atos praticados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, especialmente as operações, são realizados para coibir a prática de crimes ambientais, e seguem normas federais.