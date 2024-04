Homem apontado como um dos maiores desmatadores da Amazônia é preso em GO

Governador do Pará comentou a prisão. Em uma publicação no X, Helder Barbalho afirmou que o homem é acusado de desmatar mais de 10 mil hectares nos últimos 5 anos. O político ressaltou que o genro de Geraldo também foi preso preventivamente e também responde por crimes ambientais.

O fazendeiro já havia sido preso anteriormente. Após passar três anos foragido, Geraldo foi preso em junho de 2022 em uma fazenda localizada em uma área de proteção ambiental, no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará.

A prisão preventiva foi realizada pelo Grupo Antissequestro de Goiás e pela Superintendência de Inteligência, após compartilhamento de informações com o Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil do Pará.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Geraldo Daniel de Oliveira e seu genro. O espaço segue aberto para manifestação.

