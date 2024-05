Governo planeja novo sistema de alerta de desastres a celulares neste ano

Mensagem vai interromper o que quer que a pessoa esteja fazendo no celular, afirmou Braun. Há planos de implantação dessa tecnologia ao menos desde 2022, de acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Projeto-piloto do "cell broadcast" será lançado ainda em 2024, confirmou o Ministério do Desenvolvimento Regional ao UOL. A previsão é que a tecnologia seja implementada em fase de testes em dez cidades, que não foram divulgadas, no início do segundo semestre. Ainda não há previsão de lançamento em todo o país.

Discussão sobre nova ferramenta de alertas aumentou diante da calamidade no Rio Grande do Sul. "[Emergências] se intensificam ainda mais em um cenário de mudança climática", disse Braun. "Há uma mudança acontecendo, sim, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo inédito no país, e os estudos prevêem aumento de chuvas, de ciclones."