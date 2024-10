Milton: qual a diferença de furacão, tornado e tufão? Qual é o mais forte?

Os ventos de um furacão giram em torno de 119km/h ou mais. Quando acontece no hemisfério sul, os ventos giram no sentido horário, enquanto no hemisfério norte, no anti-horário. O fenômeno surge no mar do Caribe ou nos EUA, mede de 200 km a 400 km de diâmetro e pode durar vários dias —até atingir a terra firme, perder força e se dissipar.

O tornado é o mais forte dos fenômenos meteorológicos, com alto poder de destruição. Menor e mais intenso que os outros tipos de ciclones, ele dura aproximadamente 20 minutos e pode ter ventos de mais de 400 km/h —quando não é de alta intensidade, seus ventos vão até 160 km/h. Quanto à largura, pode ser menor que 30 metros ou atingir até 2,5 km.

Geralmente, acontece em zonas temperadas do hemisfério norte e se forma em terra, diferentemente dos furacões.

Já o tufão é o nome que se dá aos ciclones formados na parte ocidental do oceano Índico e também no sul da Ásia. O fenômeno surge no mar da China e, então, atinge o leste asiático.

Encontro entre ar quente e frio

Ciclone é um tipo de tempestade violenta. O fenômeno tem ventos que superam os 50 km/h e acontece em regiões tropicais e subtropicais.