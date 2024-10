Feroz e mortal, furacão Milton pode inaugurar categoria de força 6

São esperados 457 mm de chuva para o norte e o centro da Flórida até a quinta-feira. A OMM (Organização Meteorológica Mundial, agência das Nações Unidas para o clima) espera que o aumento do nível do mar seja de 3 a 4,5 metros na área da baía de Tampa, região já afetada pelo Helene. Os estados da Geórgia e da Carolina do Sul também podem ser atingidos pelo furacão.

Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos da história do centro-oeste da Flórida.

Centro Nacional de Furacões dos EUA

Milton pode ser mais perigoso que o Katrina, o mais letal furacão da história dos EUA. Ao entrar em território americano em agosto de 2005, o Katrina era um furacão de categoria 3 que levou à morte de cerca de 1.300 pessoas e à destruição de Nova Orleans. Milton chegou à Flórida como um furacão de categoria 3. Ambos eram furacões de categoria 5 ao chegar ao Golfo do México horas antes: o Milton com velocidade máxima de cerca de 290 km/h e o Katrina com 280 km/h.

Não é apenas a intensidade de ventos que determina a destruição causada por um furacão. O Helene era um furacão de categoria 4 ao chegar na região de Tampa, mais forte que o Katrina, portanto. Mas a geografia da região e a capacidade para enchentes também são determinantes, o que explica por que o número de vítimas do Helene foi inferior ao provocado pelo Katrina há quase 20 anos.

Milton tem "olho de alfinete" e característica é perigosa. Seu olho extremamente estreito, que media menos de 5 km na segunda, em comparação a outros furacões explica por que o Milton ganhou intensidade tão rapidamente. O centro tem menos espaço para que os ventos percam energia cinética, o que pode levá-lo a provocar um estrago consistente por mais dias que uma tempestade de olho mais amplo. Na imprensa americana, o furacão Milton já foi descrito como "feroz", por seu potencial destrutivo.

Como um furacão é classificado?

A NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), autoridades internacionais e a OMM classificam furacões de acordo com a Escala de Ventos Saffir-Simpson. Entenda como funciona: