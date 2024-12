Moda no mar? Orcas voltam a usar 'chapéu de salmão' e intrigam cientistas

Foi no verão de 1987 que a "tendência" de usar salmões mortos na cabeça como se fossem chapéus foi identificada entre as orcas. Agora, 37 anos depois, esse fenômeno foi avistado mais uma vez no estado de Washington, nos Estados Unidos.

Modinha de volta?

Em 1987, uma orca fêmea influenciou todo o seu grupo ao usar o "chapéu de salmão". No ano seguinte, a "moda" foi considerada ultrapassada e elas nunca mais foram vistas assim até novembro deste ano.

Cientistas não entendem o porquê do movimento, mas acreditam que sejam as mesmas orcas da década de 1980. "Parece possível que alguns indivíduos que experimentaram [o comportamento] pela primeira vez possam tê-lo iniciado novamente", disse Andrew Foote, ecologista evolucionista da Universidade de Oslo, na Noruega, à revista científica New Scientist.