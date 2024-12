Ursos visitam a mesma casa todos os dias e atitude da moradora impressiona

Você já imaginou estar em casa e se deparar com um urso selvagem na janela? Essa situação pode ser desesperadora para alguns, mas vem sendo documentada de maneira até divertida por uma moradora da Califórnia, por meio de um perfil no Tik Tok.

O que aconteceu

Chamada Beer In My Pool, a página já acumula mais de 20 mil seguidores e milhões de curtidas. Na maioria dos registros, os ursos surgem entrando na piscina da casa para se refrescar e relaxar.

Não se sabe se são sempre os mesmos que curtem a estrutura da casa. Segundo a influenciadora, que conta com ajuda do namorado para fazer os flagras, os animais frequentam a casa em horários alternados do dia, incluindo o período da noite.