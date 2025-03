Mais eventos extremos a caminho: ausência do La Niña vai impactar o clima

Com as ondas de calor persistentes no Brasil desde o início do ano, a sensação é de que o fenômeno La Niña, que esfria as águas no oceano Pacífico, não deu as caras. Segundo a OMM (Organização Mundial de Meteorologia) sua presença foi sentida, mas bem menos do que o previsto em dezembro de 2024.

O que deve acontecer com o La Niña

La Niña é o fenômeno que costuma "esfriar as coisas". Ele resfria, em larga escala, as águas superficiais no centro e no leste do oceano Pacífico Equatorial, associado a variações na circulação atmosférica tropical, mais especificamente nos ventos, na pressão e nas precipitações, explica a OMM.

Temperatura do oceano deve voltar ao normal rapidamente. As temperaturas da superfície do Pacífico Equatorial atualmente estão inferiores à média por causa do La Niña, mas devem voltar rapidamente à normalidade, afirma a OMM. De acordo com o órgão, isso ocorre devido às mudanças climáticas que estão acontecendo pelo aquecimento global.