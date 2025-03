Maior peixe-leão é capturado em Noronha; animal é invasor e 'faminto'

Mergulhadores encontraram no arquipélago de Fernando de Noronha o que consideram o maior peixe-leão já capturado no mundo, com 49 centímetros. A operação ocorreu em 27 de fevereiro, e mais 61 animais da mesma espécie foram pegos. O peixe "invasor" representa uma ameaça ao ecossistema brasileiro.

O que são os peixes-leão?

Espécie não tem predador no Oceano Atlântico e come até 20 peixes em 30 minutos. Por predar e não ser presa de ninguém, os peixes da espécie Pterois volitans são "invasores" e podem causar desequilíbrio ecológico na costa brasileira. Espécies únicas, que só estão presentes em determinadas regiões, viram suas presas.

São nativos da Indonésia. Levados para a Flórida (EUA), eles se espalharam pelo Caribe até chegarem ao Brasil em 2014, no litoral do Rio de Janeiro. Os peixes-leão têm coloração em tons de marrom, bege, branco e vermelho alaranjado, e as nadadeiras em formato de leque.