Feio, mas na moda: peixe-bolha ascendeu e estrela campanha na Nova Zelândia

Com um mote divertido, a competição chama a atenção para os perigos da chamada pesca de arrasto de fundo. O método usa redes pesadas, arrastadas pelo fundo do mar para capturar animais marinhos. "O peixe-bolha é frequentemente capturado acidentalmente durante a pesca de arrasto de fundo para o peixe-relógio [Hoplostethus atlanticus]", explica a organização em seu portal oficial.

Embora o status exato de conservação do peixe-bolha seja desconhecido, as populações de peixe-relógio estão sofrendo. Gerenciar cuidadosamente o peixe-relógio e seu habitat também beneficiará o peixe-bolha. Mountains to Sea

A votação mobilizou os neozelandeses. Segundo os dados divulgados, a campanha recebeu 5.583 votos em 2025 —sendo 1.286 para o campeão—, frente 1.021 votos na competição de 2024. "Mais de dez mil kiwis [apelido usado para se referir ao povo da Nova Zelândia] visitaram o site para aprender sobre os que chamam nossas águas de lar", disse Kim Jones, diretora da Mountains to Sea, ao portal da organização. "Estamos emocionados que os neozelandeses tenham se interessado tanto por nossos peixes nativos e pelos desafios de conservação que os afetam."

O vencedor do prêmio contou com a torcida de uma estação de rádio local. Os apresentadores da More FM levantaram uma campanha a favor do peixe-bolha. "[A espécie] foi intimidada a vida toda e nós pensamos 'pare com isso, é hora do blobfish ter seu momento ao sol —e que momento glorioso é esse!'", comemorou a equipe.

Mais feio do mundo

Em um concurso promovido em 2013 pela Associação Britânica de Ciência, no Reino Unido, o peixe também foi campeão —mas não por um bom motivo. Na ocasião, foi eleito como o animal mais feio do mundo. Mais de 3.000 pessoas participaram de uma consulta na internet que buscava chamar a atenção para animais pouco conhecidos e ameaçados, que desempenham um importante papel no ecossistema em que vivem.