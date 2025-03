Se enterram na areia das praias: para onde foram os tatuís?

Por outro lado, as praias-fonte apresentam estruturas populacionais complexas, com indivíduos de todas as classes de tamanho em todos os meses do ano. Na Praia de Fora, a partir de uma amostragem sistematizada, em 189 fêmeas ovígeras coletadas ao longo de um ano, foi verificada uma fecundidade média de 5.300 ovos por fêmea ? somando mais de um milhão de ovos no período.

Apesar do grande número de ovos, há uma perda significativa ao longo do desenvolvimento embrionário, que dura de dez a dezenove dias. A fecundidade média variou em mais de 80% entre o primeiro e os últimos estágios, principalmente devido à fricção no enterramento e ao dinamismo das praias. Menos de 1% dos ovos que chegaram ao estágio final resultaram em novos indivíduos na Praia de Fora e na Restinga da Marambaia. Isso indica uma perda expressiva na fase larval, influenciada tanto por fatores naturais quanto por impactos humanos.

O que esperar para o futuro?

Ainda precisamos de alguns resultados para concluir o estudo e ter uma completa compreensão sobre a conectividade entre as praias avaliadas e as dinâmicas da metapopulação de tatuís no Rio de Janeiro. Ao final, pretendemos definir seu status de conservação e ameaça, além de orientar ações de manejo para a conservação da espécie.

Garantir praias saudáveis não significa apenas preservar os tatuís, mas também manter o equilíbrio de um ecossistema essencial. Para isso, é fundamental reduzir impactos diretos na areia, além de promover a conscientização sobre a importância desses pequenos e importantes habitantes das praias.

Rayane Romao Saad Abude, Discente de doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Daniel Andrade Moreira, Coorientador científico e membro/pesquisador da Plataforma de Bioinformática, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); Gisele Lôbo Hajdu, Professor Titular, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Tatiana Medeiros Barbosa Cabrini, Orientadora Científica e docente do Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)