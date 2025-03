Vídeo: Tubarão mais rápido do mundo é visto no litoral do Rio de Janeiro

Espécie é considerada a mais veloz do mundo. Também chamado de anekim, esse tubarão consegue nadar até 70 km/h e as fêmeas, como a que foi flagrada no vídeo, pode alcançar até 4,3 metros de comprimento e ultrapassar os 500 kg.

Tubarão mako registrado na orla carioca Imagem: Macau Dive

Ameaçado de extinção, mako é predador essencial para o equilíbrio marinho. De acordo com o Instituto Mar Urbano, apesar do medo que os tubarão geram na sociedade, os riscos de incidentes de tubarões mako com humanos são baixos.

Estávamos a caminho das Cagarras quando avistamos as nadadeiras dorsal e caudal vindo em nossa direção. Paramos a embarcação e, para nossa surpresa, o tubarão veio até nós Andrew Macau, mergulhador

Espécie não representa risco para banhistas e surfistas. "O Rio de Janeiro tem um histórico quase zero de incidentes com tubarões. Esse registro é motivo de alegria, pois trata-se de um predador essencial para o equilíbrio do ecossistema marinho", disse Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, no Instagram. Desde 1931, apenas sete ataques fatais foram documentados no Rio.