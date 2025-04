'Pum' mortal? Este besouro mata suas presas de um jeito bem diferente

Várias espécies desse besouro existem no Brasil. Cherre Bezerra da Silva, doutor em entomologia pela Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo), diz que, na agricultura, algumas espécies têm um potencial para controlar pragas. "Como elas são predadoras de outros insetos, ajudam a controlar pragas agrícolas, como lagartas, outros insetos que são presas para esses besouros", diz.

Podem viver por até dois anos. "Como todo besouro, ele tem o que a gente chama de ciclo de vida completo. Passa pelas fases de ovo, larva, pupa e vira um adulto. Dependendo do ambiente, vive de alguns meses até dois anos", diz Silva.

"Pum ácido"?

Para se proteger de predadores, inseto libera substância pelo traseiro. Mas mistura não é ácida, e sim cáustica. "A gente fala ácido de uma forma geral, por ser corrosivo, mas ele é considerado cáustico", explica o entomologista.

É uma reação química. Segundo Silva, o besouro-bombardeiro tem em seu abdome duas glândulas maiores que produzem duas substâncias: a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio — que conhecemos como água oxigenada. "Quando a gente junta esses dois químicos, ocorre uma reação. Mas para essa reação ocorrer, precisa de outras substâncias, que a gente chama de catalisadores. São enzimas existentes lá no final do abdome do besouro-bombardeiro."