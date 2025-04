Vídeo flagra 'onça-preta' e pintada e 'namorando'; como seria o filhote?

Cruzamento é comum na natureza, como seria o filhote?

O cruzamento ocorre na natureza e ambas são onças-pintadas. "Sim, é comum esse tipo de cruzamento na natureza, pois ambos os animais pertencem à mesma espécie", explica Marco Majolo, diretor técnico da Animália Reserva e mestre em Zoologia. Segundo ele, a onça preta é apenas uma variação da onça-pintada, resultado de uma mutação genética chamada melanismo.

Os filhotes podem ter cores diferentes. "Os filhotes podem nascer tanto com pelagem preta quanto amarela (pintada). Isso independe de qual dos pais seja preto ou pintado", explica Majolo. Ele acrescenta que, em uma mesma ninhada, podem surgir indivíduos com ambas as variações.

O fator genético influencia. "O filhote pode nascer tanto com padrão melânico (preto) ou amarelo. Depende da carga genética dos antecedentes", afirma a veterinária Christina Whiteman, analista ambiental do Ibama, que trabalha com carnívoros silvestres.

Onça-pintada pode pesar até 130 kg

O peso varia conforme o bioma, de acordo com os especialistas. "Para se ter uma ideia, uma onça pode chegar a 130 kg , mas na Mata Atlântica gira em torno de 70 kg, pois o bioma está ameaçado", explica Majolo.