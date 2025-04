Crocodilo mata homem com 'giro' fatal: como é a tática de ataque e defesa?

Ao chegar ao local, a equipe de resgate utilizou um drone térmico para monitorar os movimentos de Sadarwinata, que já estava morto. As imagens aéreas feitas com o dispositivo mostram o crocodilo nadando com o corpo da vítima na boca. Segundo as autoridades locais, os responsáveis pelo resgate tiveram de disparar contra o animal para que ele soltasse o corpo de Sadarwinata. O corpo recuperado tinha marcas profundas de mordidas, de acordo com o relato das forças policiais.

Crocodilo mata homem na Indonésia e nada com o corpo na boca Imagem: Reprodução/Viral Press

Em dezembro de 2024, outro ataque de crocodilo mobilizou a Indonésia. Na ocasião, Nurhawati Zihura, de 46 anos, foi abocanhada pelo animal ao lavar os pés no mar, na ilha de Sumatra. Segundo testemunhas, o crocodilo voltou à superfície uma hora depois do ataque, ainda segurando o corpo de Nurhawati em sua boca.

Os moradores locais atiraram pedaços de frango em direção ao animal, para que o crocodilo soltasse o corpo. Segundo o jornal britânico Metro, o crocodilo foi morto pelas forças policiais locais.

A Indonésia é um dos países com o maior número de ataques de crocodilos-de-água-salgada do mundo. Um levantamento citado pelo Daily Star indica que houve mais de 1.000 incidentes do tipo nos últimos dez anos no país. Já de acordo com o Metro, somente no arquipélago em que Sadarwinata foi atacado são encontrados 14 tipos de crocodilos.