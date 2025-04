Peixe que ataca turistas em Bonito é 'primo' do pacu e chegar a ter 1 metro

Pode passar de um metro e pesar mais de 40 kg. Segundo Kleber Mathubara, ictiólogo e doutorando em Zoologia pelo Instituto de Biociências da USP, este peixe tem hábitos omnívoros e come alimentos moles, como folhas e pequenos invertebrados, até mais duros, como frutos e sementes.

Nesta espécie os dentes anteriores são grandes e com formato incisivos, similares aos dentes dos humanos. Esses dentes, aliados a uma força impressionante de mordida, são fundamentais para cortar e quebrar materiais mais duros.

Kleber Mathubara, ictiólogo

Peixes dificilmente oferecem perigo aos humanos na natureza. "Mas em ambientes como balneários, em que os turistas alimentam os peixes dentro da água, os acidentes podem ser acontecer, já que os animais podem errar o bote do alimento ou até mesmo se confundirem", complementa o especialista.

Apesar do susto, mordida dos tambaquis não transmite doença. "Não há relatos de qualquer tipo de doença transmitida pela mordida dos tambaquis, apenas o corte que pode ser tratado com auxílio médico", completa Kleber Mathubara.

O que aconteceu

Ataques de peixes em Bonito. Apenas em 2025, pelo menos 30 pessoas precisaram de atendimento médico ao serem mordidas por peixes no balneário Praia da Figueira. Em um dos casos, uma banhista perdeu parte do dedo. A cidade é considerada a "capital nacional do ecoturismo".