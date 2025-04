Lobo-terrível não é o único: empresa quer recriar outros animais extintos

Tigre-da-Tasmânia, o tilacino, extinto na década de 1930, é outro foco da Colossal. O grupo trabalha atualmente na reconstrução completa de seu genoma, com o objetivo de recriar o animal por meio de técnicas de engenharia genética. Trata-se do maior marsupial carnívoro dos tempos modernos, sendo nativo da Austrália e Nova Guiné.

Representação do marsupial Tigre-da-Tasmânia Imagem: Criado por Rene Cardillo com Midjourney.

Dodô, extinto no século XVII. O icônico pássaro também está nos planos da startup. A empresa pretende recriar a espécie a partir da edição genética de aves modernas, que compartilham parte do DNA com o dodô original. Proveniente da família dos pombos, era endêmico das Ilhas Maurício, localizadas no Oceano Índico ao leste de Madagascar. Uma de suas características marcantes era a incapacidade de voar.

Dodô foi uma ave da Ilha Maurício que desapareceu no século 17 Imagem: Commons

Empresa também anunciou o nascimento lobos-vermelhos clonados. Trata-se de duas ninhadas de uma das espécies mais ameaçadas de extinção.

O retorno do lobo-terrível

Lobo-terrível (Aenocyon dirus) 'voltou à vida' através de engenharia genética. Para os cientistas da Colossal Biosciences, esta foi a primeira desextinção bem-sucedida da história.