'Exagero ou mentira': cientistas contestam a desextinção do lobo-terrível

O "lobo-terrível" Remo, ainda aos dois meses de idade Imagem: Divulgação/Colossal Biosciences

Cientistas disseram que isolaram células progenitoras endoteliais do sangue de um lobo-cinzento, o animal vivo com maior grau de parentesco genético com o extinto lobo-terrível. Estas células-tronco teriam formado o revestimento de vasos sanguíneos. Os geneticistas então disseram ter alterado 14 genes-chave do núcleo das células para que elas correspondessem às do lobo-terrível.

O núcleo alterado foi então transferido para um óvulo vazio, sem núcleo. Os experts afirmam ter produzido 45 óvulos desta maneira, que foram desenvolvidos em embriões em laboratório e depois foram inseridos no útero de duas cadelas de caça grandes e saudáveis, para serem capazes de dar à luz aos lobos. Segundo os cientistas, nenhuma das cadelas teve abortos espontâneos ou filhotes mortos ao nascer.

Primeiro nasceram Rômulo e Remo, em 1º de outubro de 2024. Em seguida veio Khaleesi, em 30 de janeiro.

Por que há cientistas que contestam que estes animais sejam lobos-terríveis?

Eles dizem que não foi o DNA do lobo-terrível pré-histórico que foi incorporado ao genoma do lobo-cinzento. Os cientistas apenas manipularam o DNA do lobo-cinzento para que se tornasse compatível com o que se conhecia do material genético da espécie antiga.