O que são 'árvores sustentáveis' que causaram revolta em Belém?

No Pará, estado que abriga parte significativa da Floresta Amazônica, o governo estadual foi alvo de críticas após divulgar, em seu site oficial, a instalação de "árvores artificiais" em obras voltadas à COP30, prevista para novembro deste ano, em Belém.

O termo gerou repercussão negativa e foi rapidamente substituído por "jardins suspensos". Um dos grupos que reagiram foi o movimento COP do Povo, que reúne povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e agricultores familiares. Nas redes sociais, no fim de março, o grupo afirmou ter recebido a novidade com "incredulidade":