Arma biológica usada no 11/9 pode ter matado 50 hipopótamos na África

Entre os sinais mais comuns do antraz estão pequenas bolhas que se tornam úlceras pretas indolores na pele. No entanto, infectados podem desenvolver febre, dor no peito e fôlego curto, além de diarreia (com ou sem sangue), dores abdominais, náusea e vômito. Quem pode ter contato com animal doente, é parte de serviço militar ou socorrista pode ser vacinado contra a infecção, ou tomar doses prescritas de antibióticos, recomenda ainda o CDC.

O antraz já foi utilizado como arma biológica desde 1914. Seus casos recentes mais famosos de bioterrorismo aconteceram nos EUA em 2001, logo após o 11 de Setembro. Pelo menos cinco pessoas morreram e 17 ficaram feridas após o contato com esporos enviados pelo correio. O responsável, segundo o FBI, teria sido o biólogo Bruce Edwards Ivins, mas a conclusão do caso é controversa ainda hoje.

Apesar de a doença ser rara, ela é conhecida há bastante tempo. As primeiras descrições do antraz datam do século 18. Os esporos de antraz já foram utilizados por

Hipopótamos e outros mamíferos já foram vítimas de antraz diversas vezes em Virunga e outros parques de fauna selvagem africanos. As mortes dos representam uma grande perda para o parque, que tem trabalhado para aumentar o número de hipopótamos nas últimas décadas.

A caça furtiva e a guerra reduziram a população de mais de 20 mil para algumas centenas em 2006. Virunga abrigaria agora cerca de 1.200 hipopótamos.

Criado em 1925, o parque é famoso por florestas densas, geleiras, vulcões, além de ter mais espécies de aves, répteis e mamíferos do que qualquer outra área protegida no mundo. Ele também está no centro de conflitos armados entre milícias que destroem o leste da RDC há 30 anos.