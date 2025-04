De rosa a verde em segundos: por que e como os camaleões mudam de cor?

Com a famosa capacidade de mudar de cor, os camaleões são um dos animas mais interessantes da natureza. Conheça algumas curiosidades sobre o mecanismo, em quais situações o réptil se adapta e como funciona o processo em que a exótica mudança na coloração acontece.

Como funciona a mudança de cor?

Os camaleões conseguem alterar sua coloração devido a células que estão presentes na pele. Essas células, cuja função é bastante especializada, são chamadas de cromatóforos. No organismo do animal, os cromatóforos se apresentam ao menos em quatro tipos e também de forma combinada. Com isso, o camaleão consegue mudanças impressionantes e rápidas, que dependem da dispersão ou da agregação de diferentes cromatóforos.

Dentro do grupo dos cromatóforos, há diferenças responsáveis pelos pigmentos na pele do animal. Segundo Carlos A. Navas, professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da USP (Universidade de São Paulo), os melanóforos são responsáveis por pigmentos escuros, como o preto; os xantóforos por tons como o amarelo; e os eritróforos pelo vermelho.