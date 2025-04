O que fazia enguia hermafrodita mudar de sexo era um mistério - até agora

Mostramos que a temperatura quente induziu a expressão de genes de determinação sexual masculina em tecidos ovarianos e que a regulação positiva dos genes masculinos induzida pela temperatura depende de uma proteína termossensora de canal catiônico chamada Trpv4. Yuhua Sun, autor principal do estudo, em comunicado

Estudo comprova a influência do ambiente na mudança. Pesquisas já haviam associado fatores biológicos ao processo, como alterações hormonais e a expressão de genes de determinação sexual. No entanto, faltava identificar o gatilho a partir de um fator ambiental, mesmo com a suspeita de que a temperatura, a luz e o pH, por exemplo, podiam desencadear a mudança.

Cientistas querem responder qual fator ambiental é o mais importante. Pesquisadores afirmam que mais estudos são necessários para entender essa questão, assim como o corpo se comporta para controlar o processo em cascata que ocorre.

Expectativa de controlar a reprodução da espécie. Segundo Sun, a descoberta dá essa possibilidade, já que a enguia-do-pântano-asiática é importante na aquicultura chinesa. Se necessário, diz ele, é possível adotar medidas eficientes e ecologicamente corretas para induzir a reprodução, como o controle da temperatura da água.