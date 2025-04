Faxineiros da savana: por que os abutres evitam mortes e salvam bilhões

A economia também depende da presença dessas aves. Um relatório da BirdLife International estima que, sem os abutres, comunidades africanas teriam que gastar fortunas com coleta de carcaças, vacinação e tratamentos médicos. Só na África Austral, os serviços prestados por essas aves valem até US$ 1,8 bilhão ao ano.

Chacal ataca abutres na Tanzânia, no Leste da África, para defender sua comida Imagem: Caters

Suco gástrico

O estômago dos abutres é uma arma natural contra pandemias. Com pH entre 0,2 e 1,0, o suco gástrico desses animais destrói patógenos letais como Salmonella e vírus da raiva. Segundo a National Geographic e um estudo da Universidade de Copenhague, até o DNA de bactérias perigosas é degradado durante a digestão dessas aves.

Isso os torna barreiras sanitárias únicas. Enquanto outros animais adoeceriam ao consumir carniça contaminada, os abutres digerem sem absorver toxinas. Sua presença é um escudo biológico que protege toda a cadeia ecológica.

A crise dos abutres já é visível em vários países africanos. No Quênia, Botsuana e África do Sul, episódios de envenenamento em massa se repetem, com centenas de aves mortas ao ingerirem carcaças contaminadas, segundo a BBC. Caçadores ilegais usam o veneno como estratégia para não serem rastreados pelos fiscais ambientais.