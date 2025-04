Misteriosa lula-colossal 'de vidro' é filmada pela 1ª vez em seu habitat

A lula-colossal, um dos animais mais misteriosos da Terra, foi registrada pela primeira vez em seu habitat natural: o fundo do oceano.

O que aconteceu

Esta lula, a maior que existe, foi identificada pela primeira vez há um século. Em 1925, o biólogo marinho James Erik Hamilton encontrou restos mortais da Mesonychoteuthis hamiltoni no estômago de uma baleia cachalote próximo às Ilhas Shetland, na Escócia. Os pedaços foram enviados para o Museu Britânico, em Londres, onde foi registrada a nova espécie.

Um navio de pesquisa localizou o animal em seu ambiente natural em 9 de março. O Falkor explorava as águas frias próximas às Ilhas Sandwich do Sul, um território reivindicado pela Argentina e pelo Reino Unido entre a América do Sul e a Antártida, quando a equipe de estudiosos do Schmidt Ocean Institute (EUA) decidiu enviar um submersível operado remotamente para explorar uma profundidade de 600 metros.