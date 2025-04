Tempero que todo mundo tem em casa é odiado pelas baratas; veja como usar

Apesar de não eliminar os insetos, o cheiro inibe a alimentação deles. Ajudando a manter as baratas afastadas, os componentes químicos das folhas de louro também forçam uma parada na ingestão de alimentos por parte delas.

Aposte no louro para afastar baratas Imagem: Pexels

As soluções naturais podem exercer o efeito de repelência, quando o composto químico impede a alimentação e afasta as baratas do local, e também pode provocar a morte por inibição da alimentação causada por uma infecção no organismo desses insetos João Pedro Lúcio, técnico químico da empresa de limpeza Maria Brasileira, ao UOL, em 2021

Como usar folhas de louro contra baratas

Utilize folhas frescas ou secas. As frescas mantêm o aroma por mais tempo.

Amasse levemente para liberar mais odor.