Homem é preso suspeito de matar duas onças-pardas com revólver Magnum no MS

Um homem de 37 anos foi preso em uma propriedade rural em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, suspeito de abater duas onças-pardas. Ele foi encontrado com um revólver de modelo Magnum, armamento de grosso calibre.

Durante a ação, policiais apreenderam as carcaças dos animais e a arma. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil da cidade. As informações são do Governo de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

Prisão em flagrante após denúncia anônima, de que suspeita praticava caça anônima na região. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e encontrou as duas carcaças de onças-pardas em uma fazenda de Camapuã.