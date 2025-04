Barata 'assassina'? Espécie gigante pode comer até peixes e tartarugas

Baratas-d'água gigantes são verdadeiros predadores em ambientes de água doce espalhados pelo mundo. A espécie, inclusive, pode devorar presas bem maiores do que ela, como peixes, cobras e até tartarugas.

O que aconteceu

A barata não é bem uma barata. Diferentes das espécies convencionais que a maioria das pessoas conhece, elas, na verdade, são percevejos gigantes aquáticos que pertencem à família Belostomatidae.

Criatura ganhou destaque em 2018. Na ocasião, o entomologista Shin-ya Ohba, professor da Universidade de Nagasaki, no Japão, publicou um estudo no periódico Entomological Science, no qual revela detalhes surpreendentes sobre o comportamento e o papel ecológico desses insetos.