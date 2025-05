Invasor em SP, pirarucu viveu com dinossauros e virou lenda para indígenas

Gigante da amazônia já estava no planeta antes do primeiro ser humano. A informação é do site da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que diz que o pirarucu dividia a convivência com dinossauros. Há registros de fósseis que datam mais de 100 milhões de anos.

Lendas amazônicas atribuem a origem do pirarucu a um indígena perverso. A história conta que ele foi castigado por Tupã e transformado no peixe de cauda avermelhada que vive nas profundezas das águas.

Possui a capacidade de respirar ar atmosférico. De acordo com João Campos-Silva, presidente do Instituto Juruá e pesquisador associado do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), isso permite sua sobrevivência em ambientes com baixos níveis de oxigênio.

Sua pesca é regulamentada para evitar a extinção. A captura permitida é de no máximo 30% dos peixes adultos do total contabilizado nos lagos naturais onde os pescadores atuam, sendo somente permitida em áreas de manejo e com autorização do IBAMA.

Preço do quilo do pirarucu pode variar de R$ 30 a R$ 300. Valores dependem do tipo de corte, qualidade e apresentação.

Fora de seu habitat

Presença crescente em novos estados. O pirarucu tem sido encontrado fora da Amazônia em estados como Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.