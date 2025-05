Conheça o animalzinho estranho que virou febre por causa do Minecraft

O anfíbio foi escolhido para estampar uma cédula da moeda mexicana. Ele está presente na cédula de 50 pesos mexicanos. Na capital, alguns ônibus de turismo apresentam a imagem de um axolote albino pintado na lateral.

Entre as curiosidades do anfíbio, uma chama a atenção dos cientistas: a capacidade de regeneração. O animal consegue regenerar membros, tecidos e órgãos danificados, como coração, fígado, córneas e cérebro. "Os cientistas estão tentando tirar proveito das propriedades regenerativas dos axolotes e aplicá-las em pessoas feridas em acidentes, guerras, ou [...] pessoas que perderam membros. Outros [cientistas] estão procurando maneiras de como a regeneração do axolote pode ajudar a cicatrizar órgãos humanos, como coração ou fígado", explicou Erika Servín Zamora, veterinária e pesquisadora de axolotes, à rede britânica BBC.

Segundo Zamora, o axolote tem uma aparente resistência ao câncer. "Em 15 anos, não vi nenhum caso de tumor maligno em axolotes, o que é interessante. Suspeitamos que sua capacidade de regenerar células e partes do corpo ajude nesse aspecto", disse.

O axolote é conhecido também por ser curiosamente fotogênico Imagem: Biopix

O axolote é considerado como uma espécie "criticamente ameaçada" de extinção. Desde 2019, o anfíbio está na lista vermelha da IUCN (sigla em inglês para a organização União Internacional para a Conservação da Natureza). Segundo a IUCN, a população do axolote está diminuindo, com menos de mil indivíduos maduros vivendo majoritariamente em cativeiro. A proliferação de espécies potencialmente predadoras e a poluição da água nos canais da cidade mexicana contribuem para a queda no número de axolotes no país.

No Brasil, o anfíbio é vítima do tráfico ilegal de animais. Em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram na última semana, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) ressaltou que o comércio do axolote no país é proibido. O Instituto afirma, ainda, que as autoridades brasileiras trabalham para fiscalizar eventuais compras e vendas de axolotes, especialmente nos aeroportos nacionais. Veja abaixo três espécimes apreendidos pela Receita Federal em Manaus: