'Ninhada 14': milhões de cigarras surgirão do solo simultaneamente nos EUA

Ninhadas simultâneas. Em 2025, a ninhada 14, como é chamada, vai emergir simultaneamente no oeste dos EUA durante a primavera do hemisfério norte. As informações são da Universidade de Connecticut.

As cigarras periódicas têm um ciclo de vida longo. Após a eclosão, as cigarras periódicas imaturas, chamadas ninfas, passam esses 13 ou 17 anos no subsolo, alimentando-se de raízes, antes de emergirem do solo e se transformarem em cigarras adultas.

Quando adultas podem viver de 4 a 6 semanas após emergirem no solo. De acordo com pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona, esse tempo de vida é maior do que grande parte dos insetos.

Inseto é inofensivo. Eles não mordem nem picam, não são venenosos ou peçonhentos, mas pode incomodar: seu barulho — uma tática de acasalamento — é estridente. E esse comportamento sincronizado é uma característica bem marcante da espécie.

Quando, onde e como vai acontecer?

Previsão de aparecimento é em 21 de junho, durante a primavera americana. A chegada das cigarras em diferentes partes dos EUA, porém, deve variar.