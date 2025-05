'Peixe cobra': Autoridades dos EUA pedem decapitação de espécie invasora

O peixe cabeça-de-cobra (Channa argus), ou "northern snakehead - em inglês", uma espécie invasora, tem causado preocupação ambiental no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Uma das instruções das autoridades é a decapitação do bicho.

O que aconteceu

Departamento de Conservação do Missouri (MDC), nos Estados Unidos, emitiu comunicado sobre a espécie. "A captura, venda, compra, posse, importação e exportação da espécie são proibidas em todo o estado. Caso seja capturado ou avistado, o animal deve ser imediatamente reportado às autoridades locais", diz o alerta.