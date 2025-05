Carnívora e assustadora: nova espécie de lagarta é 'colecionadora de ossos'

Cientistas da Universidade do Havaí, em Manoa, anunciaram a descoberta de uma lagarta carnívora com comportamento assustador: vive dentro de teias de aranha e decora sua "casa" com asas, cabeças, abdomens e outras partes de insetos mortos.

O que aconteceu

Batizada de "lagarta colecionadora de ossos". A espécie curiosa pertence ao gênero Hyposmocoma e de um grupo nativo do arquipélago havaiano, estudo foi publicado na revista científica Science.