Novo RG digital para cães e gatos: entenda para que serve e como emitir

Como emitir a carteirinha

Para gerar o documento, o tutor deve acessar o site do SinPatinhas e fazer login com a conta Gov.br. Os dados do responsável já vêm preenchidos automaticamente, e só é preciso inserir as informações do pet.

Com isso, o sistema cria a carteirinha digital com opção de baixar ou imprimir. Ela pode ser anexada à coleira, tornando a identificação muito mais prática.

Monitoramento da população animal

Novo sistema também tem um papel importante para as políticas públicas voltadas aos animais. Segundo o governo, os dados do SinPatinhas serão fundamentais para mapear a população de cães e gatos no Brasil, indicando quantos vivem em lares, quantos estão em situação de rua, e quais já foram castrados ou microchipados.

País abriga cerca de 62,2 milhões de cães e 30,8 milhões de gatos. Segundo as estimativas oficiais, 35% desses animais estão em abrigos ou nas ruas.