Mata pouco, mas há riscos: picadas de escorpião crescem 250% em 10 anos

Dentre as espécies, o gênero Tityus é o mais preocupante, destacando-se T. serrulatus, T. bahiensis, T. stigmurus e T. obscurus pela capacidade de causar significativo envenenamento. Com a rápida e desordenada urbanização, os encontros com eles se tornaram comuns devido ao acúmulo de lixo e ao saneamento inadequado. Além desses problemas, os aracnídeos podem sobreviver 400 dias sem alimento e são bem adaptados ao ambiente urbano quente e escuro nas redes de esgoto. Eles podem ser encontrados até em apartamentos muito altos por subir pelos canos; ainda, as mudanças climáticas, com verões mais quentes e períodos alternados de chuvas intensas e seca, facilitam a proliferação das populações das espécies.

Não vemos políticas públicas para controle e dentro da cidade não há os predadores naturais [para controle da população de escorpiões], Manuela Pucca

Problema global, com diferenças regionais

Diversas regiões do mundo, incluindo o norte da África Saariana, a África Saheliana, a África do Sul, o Oriente Próximo e Médio, o sul da Índia, o México e a América Latina são afetadas pelo escorpionismo, o que torna o problema global. As Américas, Brasil, Paraguai, Bolívia, México, Guianas e Venezuela testemunharam um aumento alarmante nas últimas décadas. Dependendo da região e nível de urbanização, vemos diferença nas ocorrências. No Brasil, a região Sudeste apresenta os maiores números de casos notificados entre 2014 e 2023, com 580.013 casos (49,5%), seguida pela região Nordeste, com 439.033 casos (37,5%).

Por essas diferenças regionais, as estimativas de casos para os próximos dez anos são diferentes: 2.148,576 no Sudeste, 182,836 no Sul, 1.383,800 no Nordeste, 158,573 no Norte, e 404,219 no Centro-oeste. A espécie Tityus serrulatus é a mais preocupante no Sudeste, pois se reproduz por partenogênese, ou seja, sem a necessidade de acasalamento com o macho, e está se espalhando para o País inteiro. Mesmo assim, algumas espécies e gêneros podem ser perigosos em outras regiões. A grande biodiversidade do País pode ser, aliás, um problema para o tratamento das picadas pelas diferentes peçonhas, pois o soro atualmente é feito com base no T. serrulatus.

Outro problema em relação ao tratamento é a velocidade com que tem que ser atendida a pessoa. As professoras explicam que as neurotoxinas dessas peçonhas são muito pequenas e se distribuem em alta velocidade no organismo, alcançando seus alvos. Depois que essas toxinas estão nos seus alvos, o soro antiescorpiônico é menos efetivo, e o tratamento é só dos sintomas, por não ser possível alcançar a toxina. "O soro escorpiônico não falta em quantidade nas cidades, mas ainda é normalmente centralizado em uma unidade por cidade", explica ao Jornal da USP a professora da Unesp. Isso se deve à necessidade de um mínimo de estrutura no posto para caso haja reações adversas, como um choque anafilático.