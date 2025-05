No outono, ele aparece mais: saruê é inofensivo e não solta gás fedorento

Os saruês fazem parte do grupo dos gambás americanos, que vivem em quase todo o continente — do Canadá à Argentina. No Brasil, há pelo menos quatro espécies catalogadas. A mais comum nas cidades é o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), presente em todo o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Também ocorrem o gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), típico da Mata Atlântica; o Didelphis marsupialis, mais comum na Amazônia; e o Didelphis imperfecta, que vive no extremo norte do país.

A presença nas cidades é reflexo da urbanização e da luta pela sobrevivência. "Eles estão se acostumando ao ambiente urbano por necessidade", diz Passos.

A reprodução ocorre o ano inteiro, mas é mais intensa na primavera e no verão. Segundo fontes técnicas, como o ICMBio e estudos de mastozoologia, os saruês têm reprodução contínua ao longo do ano, mas com variações sazonais. O pico reprodutivo ocorre quando há maior oferta de alimento e temperaturas mais favoráveis ao desenvolvimento dos filhotes. No outono, o que se intensifica é a busca por comida — especialmente por fêmeas com filhotes ainda no marsúpio—, o que aumenta os avistamentos nas áreas urbanas, mas não indica aumento nos nascimentos.

O gambá-de-orelha-preta é uma espécie comum na Mata Atlântica Imagem: Canva

Ao contrário do estereótipo, o gambá brasileiro não solta gás fedorento. Diferente do primo norte-americano, ele apenas urina quando se sente ameaçado. O cheiro é forte, mas não é tóxico nem representa risco à saúde.

Convivência pacífica depende de cuidados simples. Recolher alimentos à noite, guardar a ração dos pets e manter churrasqueiras limpas já são medidas eficazes para evitar visitas. Lixeiras abertas e restos de carne atraem o animal em busca de comida fácil.