Fofos, mas nem tanto: 6 animais de aparência dócil que podem ser agressivos

Com seu jeitão lento e expressão serena, a preguiça parece inofensiva, mas, quando se sente ameaçada, pode reagir com garras afiadas e mordidas poderosas. Seus longos dedos curvos são adaptados para se prender em árvores, mas funcionam como verdadeiras armas em situações de estresse. Além disso, seu pelo pode abrigar fungos e parasitas prejudiciais a humanos.

2. Lóris-lento

Lóris-lento Imagem: Reprodução/Hot animal news

Esse pequeno primata, de olhos grandes e feições dóceis, parece saído de um desenho animado. No entanto, é um dos poucos mamíferos venenosos do mundo. Ele possui glândulas nos braços que produzem uma toxina que, ao ser misturada com sua saliva, se torna ainda mais potente. Quando se sente ameaçado, pode lamber seus pelos ou morder, injetando a substância que causa dor intensa e até reações alérgicas graves em humanos.

3. Cisne