Cigarra 'Jukebox'? Cientistas do Japão transformam insetos em alto-falantes

Foi possível manipular as frequências dos cantos a partir da resposta dos insetos. Os testes abrangeram frequências de Lá (A), a 27,5 Hz, até Dó (C), a 261,6 Hz. Em alguns casos, os sons gerados chegaram a acompanhar trechos simples de composições musicais, como o clássico "Canon", de Pachelbel, e a música-tema do filme Top Gun.

0:00 / 0:00

Pesquisadores também identificaram a faixa de voltagem ideal para gerar sons com estabilidade e clareza. Segundo o estudo publicado no arXiv de física, o padrão sonoro, chamado de CFW (frequência central), foi o mais versátil e cobriu a maior parte das escalas testadas.

Escolha da cigarra não foi por acaso. Conhecido pelo som alto e característico, o inseto possui poucos músculos ou órgãos internos próximos ao tímbalo, o que facilita a estimulação sem causar danos ao corpo. Outro ponto de destaque é que apenas os machos cantam, tornando a seleção mais precisa.

Animais não sofreram danos com a pesquisa, diz Naoto Nishida, um dos pesquisadores do estudo. Os animais ficaram relativamente ilesos com os experimentos, e alguns foram soltos de volta à natureza. 'Alguns deles queriam fugir', diz ele. 'Alguns diziam: "OK, use meu abdômen".

Cientistas sugerem que técnica pode ser aplicada em situações emergenciais. "Nossos resultados apontam para o potencial de ferramentas de comunicação baseadas em insetos — mais leves, eficientes e duráveis que robôs convencionais. No futuro, esses dispositivos híbridos podem ser utilizados como recursos sonoros em situações de emergência, como desastres naturais".