15 cm de fofura: conheça o menor macaco do mundo, que vive na Amazônia

Onde o menor macaco do mundo vive? Os saguis-pigmeus são encontrados em países como Brasil, Peru, Equador e Colômbia. Eles vivem em florestas tropicais densas, principalmente próximas a rios e áreas de mata fechada.

Duas espécies diferentes

Estudo de 2021 confirmou que existem duas espécies distintas. Tratam-se de Cebuella pygmaea (norte da Amazônia, incluindo partes do Equador e Colômbia) e Cebuella niveiventris (encontrado no Peru, Brasil e sul do Equador).

As análises indicam que as duas subespécies reconhecidas de sagui-pigmeu devem ser elevadas ao nível de espécies (Cebuella pygmaea e Cebuella niveiventris), com base em diferenças moleculares e cranianas, mas não nos padrões da pelagem Pesquisa publicada em 2021