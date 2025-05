Aranha venenosa que causa necrose é muito comum nas casas brasileiras

As Loxosceles têm em torno de três centímetros de comprimento e podem ter cores variadas, tornando o nome 'aranha-marrom' inadequado. Chamá-la de marrom não ajuda a identificá-la, já que existem algumas, como a Loxosceles intermedia, que é avermelhada e ocorre praticamente em todo o Sul do Brasil Antonio Brescovit, aracnologista

Instituto Butantan produziu soro contra aranha-marrom Imagem: Venilton Kuchler/Arquivo SESA

Instituto Butantan desenvolveu soro aracnídeo capaz de prevenir necrose na pele em pessoas picadas pela aranha-marrom. Em um estudo realizado em parceria com o Hospital Vital Brazil, publicado na revista PLOS Neglected Tropical Diseases, foi comprovado que o soro é eficaz na redução do risco de necrose, especialmente se aplicado até 48 horas após a picada.

Segundo o Ministério da Saúde, a necrose no local da picada é um dos sintomas mais comuns do envenenamento. Cerca de 8 mil pessoas sofrem com esse problema anualmente, de acordo com dados da pasta.

Como prevenir acidentes?

Instituto Butantan forneceu dicas importantes para evitar acidentes com aranhas. Confira: