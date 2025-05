Petrobras 'passa de fase' em plano para explorar petróleo no Amazonas

A empresa tem de, basicamente, mostrar que consegue resgatar e proteger animais com menor dano possível em caso de acidentes. "Para isso, o Ibama definirá, em conjunto com a Petrobras, um cronograma para a realização de Avaliação Pré-Operacional, etapa que verificará, por meio de vistorias e simulações, a efetividade do Plano de Emergência Individual proposto", diz o órgão.

A área visada fica a 175 km da costa do Amapá, a 500 km da foz do rio Amazonas e inclui bioma recém-descoberto. O recife de corais da foz do rio Amazonas só foi registrado em 2016, e estima-se que se estenda por uma área equivalente à do estado do Rio Grande do Norte. Tanto os corais quanto os manguezais que margeiam a costa amapaense são locais de reprodução, fonte de alimentos e berçário para várias espécies marinhas.

Para a perfuração, a empresa ainda precisa passar por outras etapas de avaliação. "A continuidade do processo de licenciamento dependerá da verificação, em campo, da viabilidade operacional do Plano de Emergência Individual", diz o texto.

O tema tem causado polêmica no governo. O presidente Lula (PT) já deixou bem claro que é a favor da extração, em consenso com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é contra, mas tem prometido (e sendo obrigada a) se basear nos estudos e avaliações feitas de forma independente pelo Ibama.