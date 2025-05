Nova espécie de inseto é descoberta por cientistas no Rio Grande do Norte

Cientistas brasileiros identificaram uma nova espécie de inseto no Rio Grande do Norte. O achado foi publicado na revista científica Zootaxa e representa um avanço no conhecimento sobre os quironomídeos, grupo de insetos aquáticos que não picam.

O que aconteceu

Trata-se da Zavrelimyia ximenesae, a primeira do gênero Zavrelimyia descrita na América do Sul. A descoberta aconteceu através de um projeto de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) liderado por Galileu Dantas e Neusa Hamada, em parceria com Marcos Pinheiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Nova espécie de inseto foi coletada no rio Taborda, em Parnamirim. Foram usadas redes e armadilhas aquáticas.