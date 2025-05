Leão não é o mais forte: veja 5 felinos com mordidas muito potentes

Onça-pintada - até 2.000 PSI

Onça pintada Imagem: Getty Images/iStockphoto

Segundo levantamento do National Geographic, a onça-pintada tem a mordida mais forte entre todos os felinos - e, proporcionalmente, uma das maiores entre os mamíferos. Com até 2.000 PSI, ela é capaz de perfurar carapaças de tartarugas e ossos do crânio com uma única mordida, uma tática típica da espécie para imobilizar rapidamente a presa.

Leopardo - cerca de 310 PSI

20.set.2016 - Leopardo de Amur no zoo Royev Ruchey na cidade de Krasnoyarsk, na Rússia Imagem: Ilya Naymushin/Reuters

Apesar de não estar no topo do ranking em termos absolutos, o leopardo tem uma mordida forte e precisa para o seu porte. Sua técnica envolve carregar presas para árvores, longe de outros predadores. Sua eficiência está mais na combinação de força, agilidade e discrição do que em pura brutalidade.