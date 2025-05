Dedo arrancado: o que explica mordidas de peixes na 'capital do ecoturismo'

O Ibama solicitou aos proprietários a nota fiscal que comprovasse a aquisição dos peixes, bem como sua destinação, além do licenciamento ambiental. Eles afirmaram que não tinham como comprovar a origem dos peixes e alegaram que, quando adquiriram o empreendimento, em 2005, os animais já estavam lá.

Os proprietários apresentaram uma licença atualizada de operação do empreendimento, de 2021. No documento, não constam informações sobre permissão para aquicultura. Há apenas uma condicionante de não ter contato com os peixes ou alimentá-los.

Os administradores apresentaram também um projeto técnico, de 2015, em que alegam que já faziam o monitoramento dos peixes que foram introduzidos na lagoa. No documento, consta que o próprio Ministério Público havia aberto uma solicitação naquele ano para a retirada dos animais.

"Pelas informações, verifica-se que os órgãos responsáveis já sabiam dos ataques desde 2015. Ainda assim, os peixes foram mantidos no local. Há grande possibilidade de que os espécimes no local possam ser híbridos, tambacus ou tambaquis adquiridos como alevinos, juntamente com pacus, na implantação do empreendimento", afirma Joanice.

Os acontecimentos atuais certamente servem de alerta aos empreendedores para a necessidade de adoção de medidas urgentes em casos de acidentes, principalmente com relação à fauna --a região da Serra da Bodoquena apresenta elevada riqueza de biodiversidade e recursos naturais. O mais importante é respeitar a legislação ambiental.

Joanice Battilani, superintendente do Ibama em Mato Grosso do Sul

Prefeitura implementa sistema de gestão de segurança

Procurada pelo UOL, a prefeitura de Bonito disse, em nota, que está ciente da recorrência de incidentes envolvendo mordidas de peixes na lagoa e encaminhou a questão ao Imasul, que "tomou as providências necessárias junto ao atrativo (...) para garantir a segurança dos visitantes".