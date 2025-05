Como tédio explica flagra surpreendente de 'sequestros' feitos por macacos

Após meses gravando imagens de macacos-prego na Ilha Jicarón, no Panamá, uma pesquisadora alemã descobriu algo inusitado: o "sequestro" de filhotes de outra espécie, o que chocou cientistas.

Como foi feita a descoberta

Pesquisadora Zoë Goldsborough notou macaco-prego com um filhote nas costas. Depois de analisar melhor as imagens, feitas na Ilha Jicarón, a 55 km da costa do Panamá e parte do Parque Nacional de Coiba, Goldsborough notou a cor incomum dos filhotes. "Percebi que era realmente algo que nunca havíamos visto antes (...) Fiquei chocada", disse Goldsborough, ecologista e pesquisadora de comportamento animal do Instituto Max Planck e da Universidade de Konstanz, à CNN.

Análise detalhada mostrou que filhote era de outra espécie. Macaco que era levado nas costas era um filhote de bugio. O macaco adulto que aparecia nas filmagens era um macaco-prego-de-cara-branca, apelidado de "Joker" por causa de uma cicatriz na boca - lembrando o personagem Coringa. Outros primatas surgiram fazendo a mesma coisa.