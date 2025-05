'Arruinou infância': o erro sobre peixe de 'Procurando Nemo' que chocou fãs

O estopim da transformação do peixe-palhaço é o estresse que a mudança na hierarquia social causa nele. Diante do estresse da perda da rainha em peixes protândricos, há um pico na produção do cortisol que causa a metamorfose sexual do macho, apontou este artigo da Universidade Estadual da Geórgia, nos EUA, publicada no jornal científico Frontiers of Neuroscience.

Em hermafroditas protogínicos, por exemplo, o mecanismo é inverso - fêmeas se tornando machos com a queda do cortisol após perder o parceiro. Ambos os processos são conhecidos como hermafroditismo sequencial.

Nemo fugiu de casa para não acasalar com o pai?

Por isso, o vídeo afirma que "após a perda da esposa, Merlin faria a transição para fêmea e Nemo, sendo o mais forte peixe-palhaço do grupo, tornaria-se o seu parceiro e o ciclo continua". Diante deste fato, um usuário comentou: "Esta é a verdadeira razão pela qual Nemo fugiu". Já outro brincou: "Imagina o alívio de poder finalmente se tornar a rainha que você sempre deveria ter sido?".

Já outros discutiram que a reprodução do peixe-palhaço seria o aspecto mais irreal de toda a animação, mas outros apontaram que peixes também não falam. Fãs chocados ainda disseram que a descoberta "arruinou a infância" deles, mas muita gente se divertiu com os seres humanos tentando aplicar as noções de seu próprio ciclo reprodutivo e organização social aos animais.