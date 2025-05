Abrigo nos EUA cuida de filhote com pelúcias e pessoas fantasiadas de urso

Segundo a equipe responsável pelos cuidados, o filhote chegou ao local "fraco e abaixo do peso". "Depois de passar vários dias sem nutrição, ele estava inseguro no início", explicou Autumn Welch, gerente de operações de vida selvagem do centro, ao jornal norte-americano The Washington Post.

Inicialmente, a equipe utilizava roupas camufladas para interagir com o animal. Para manipular o filhote, o abrigo adotou uma fantasia, composta por um casaco de pele, luvas de couro, calça específica e máscara. Segundo o Post, os cuidadores esfregam feno por todo o corpo. Conforme os especialistas, esses detalhes têm como objetivo imitar comportamentos maternos e evitar que o urso crie laços com humanos, o que poderia prejudicar os instintos selvagens e, por consequência, dificultar a sobrevivência do urso na natureza.

Não queremos que o filhote toque na nossa pele de jeito nenhum. Ele nunca nos vê como humanos, e estamos empenhados em fazer o que for preciso para mantê-lo selvagem. Autumn Welch, gerente de operações de vida selvagem, ao The Washington Post

Além da fantasia, a equipe criou dois habitats para o filhote, um interno e um externo. Os locais imitam um ambiente selvagem e têm estruturas para que o urso possa escalar, feitas de árvores naturais. No chão, há folhas, terra e galhos. Ursos de pelúcia foram espalhados pelos habitats e, segundo Autumn, o filhote frequentemente se aconchega com a maior das pelúcias "É [como se fosse] a mãe substituta dele. Ele se deita com ela em vez de ficar deitado ao relento, exposto", diz.