'The Last of Us' da vida real? Proliferação de fungo pode matar milhões

Um fungo capaz de causar infecções letais pode se espalhar de forma desenfreada por várias partes do mundo, colocando em risco a vida de milhões de pessoas.

O que aconteceu

Aumento da temperatura do planeta poderia provocar crescimento de fungos. Estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido, conecta a proliferação do Aspergillus, um fungo que é comum no meio ambiente e cresce no solo, ao aumento da temperatura do planeta.

Grupo de cientistas fez simulações computadorizadas da expansão do Aspergillus. As simulações foram em diferentes cenários climáticos, até o ano 2100, com o objetivo de identificar os efeitos das temperaturas mais altas sobre esse fenômeno. Pesquisadores usaram modelos climáticos que preveem mudanças no clima, como as tendências do aquecimento global, usando dados atuais ou históricos da Terra como base.