Esta floresta 'mágica' brilha no escuro, e o culpado é um fungo-fantasma

"Luz fria" só pode ser vista no escuro e é resultado de uma reação química. Ela surge como resultado da oxidação do composto luciferina pela enzima luciferase, o mesmo processo que faz vaga-lumes também brilharem no meio da noite, segundo cientistas da Macquarie University, em Sydney.

A beleza do ambiente natural começou a ser "caçada" por turistas e fotógrafos amadores. É o caso do gerente de transporte David Finley, que é tão apaixonado pela fotografia deste fenômeno que agora organiza grupos que reúnem outros interessados em vasculhar a região de Illawarra. "Esta é a minha televisão. É mágico, como algo saído [do filme] 'Avatar'. Se você fica enfiado em casa, perde essas coisas. Todo mundo se encasula à noite, enquanto eu penso 'como posso me divertir?'", contou à rede britânica BBC.

Além dos cogumelos, David "caça" outras formas de vida bioluminescente pela costa sul australiana. É o caso de larvas e besouros de vaga-lumes, além do Noctiluca scintillans, um tipo de plâncton marinho que brilha no escuro. Todos eles podem ser localizados a cerca de uma hora de carro de Kiama, em Illawarra, onde o fotógrafo vive.